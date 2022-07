L'analisi di Leclerc: 'Problemi con gli pneumatici' (Di sabato 30 luglio 2022) "Non è stata la mia giornata, con le gomme ho faticato. Non sono riuscito a mettere in temperatura gli pneumatici ed a realizzare un buon giro quando serviva". Così Charlese Leclerc che partirà in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) "Non è stata la mia giornata, con le gomme ho faticato. Non sono riuscito a mettere in temperatura glied a realizzare un buon giro quando serviva". Così Charleseche partirà in ...

LrLucaruocco : @nicofarella Analisi perfetta. Mi ricorda molto Baku dello scorso anno o, a parte la posizione in griglia, alcuni g… - matteobobbi : RT @Nerys__: Le analisi in tempo reale del prof @matteobobbi sui diversi approcci in vari punti della pista fra Leclerc e Verstappen sono t… - Nerys__ : Le analisi in tempo reale del prof @matteobobbi sui diversi approcci in vari punti della pista fra Leclerc e Versta… - F1ingenerale_ : F1 | GP Ungheria - Analisi telemetrie PL3: Dove Latifi ha costruito la sorprendente P1 Scopriamo dove Latifi ha gu… - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | L'analisi del nostro Federico Albano sul venerdì di Budapest all'insegna del rosso Ferrari #HungarianGP https://… -