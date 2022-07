Josh O'Connor: «il cinema, per me, è una questione di fede» (Di sabato 30 luglio 2022) L’attore britannico, già Golden Globe per l’interpretazione del principe Carlo in The Crown, racconta il nuovo film Secret Love e l’amore per la professione. Ma anche altre passioni inaspettate: «Adoro lavorare la ceramica...». È bello, con il viso punteggiato di lentiggini e un grande sorriso. Di fronte alle domande si pone in modo neutrale, come un uomo di buon umore. Gli sarà servito, da inglese, ritrovandosi a interpretare un’«altezza reale», con evidenti rischi da correre essendo il personaggio ancora in vita. Josh O’Connor ha dimostrato di amare le sfide, e ha accettato di diventare il principe Carlo in The Crown. E oltre ad averlo interpretato in modo impeccabile, ha persino «difeso» il suo Carlo sul set, perché per copione volevano troppo spesso zittirlo. Trentun’anni, figlio di mezzo di tre fratelli, è cresciuto a Cheltenham, Gloucestershire, ... Leggi su panorama (Di sabato 30 luglio 2022) L’attore britannico, già Golden Globe per l’interpretazione del principe Carlo in The Crown, racconta il nuovo film Secret Love e l’amore per la professione. Ma anche altre passioni inaspettate: «Adoro lavorare la ceramica...». È bello, con il viso punteggiato di lentiggini e un grande sorriso. Di fronte alle domande si pone in modo neutrale, come un uomo di buon umore. Gli sarà servito, da inglese, ritrovandosi a interpretare un’«altezza reale», con evidenti rischi da correre essendo il personaggio ancora in vita.O’ha dimostrato di amare le sfide, e ha accettato di diventare il principe Carlo in The Crown. E oltre ad averlo interpretato in modo impeccabile, ha persino «difeso» il suo Carlo sul set, perché per copione volevano troppo spesso zittirlo. Trentun’anni, figlio di mezzo di tre fratelli, è cresciuto a Cheltenham, Gloucestershire, ...

