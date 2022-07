Elezioni 2022, Santoro: “Pd non è più partito di sinistra, propongo lista per la pace” (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Pd non ha più nulla a che vedere con la sinistra, è un partito moderato specializzato nella gestione del potere e partner ideale dei tecnici. Oltre al fatto che è diventato il più atlantista di tutti”. Lo dice il giornalista Michele Santoro in un’intervista a La Repubblica. “Serve il partito che non c’è e che non c’è mai stato – aggiunge Santoro – Io sarei pronto a dare il mio contributo. Se il Pd rimuove l’agenda Draghi apre uno scenario, altrimenti, se tutti quelli che non condividono l’agenda Draghi si prendono per mano è un fatto positivo. Se fossi in Letta non darei per scontata la rottura con Conte e chiederei una mano a chi, come me, rappresenta il dissenso dalla guerra. Se Letta insiste con l’ammucchiata di centrodestra dentro la sinistra, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Pd non ha più nulla a che vedere con la, è unmoderato specializzato nella gestione del potere e partner ideale dei tecnici. Oltre al fatto che è diventato il più atlantista di tutti”. Lo dice il giornaMichelein un’intervista a La Repubblica. “Serve ilche non c’è e che non c’è mai stato – aggiunge– Io sarei pronto a dare il mio contributo. Se il Pd rimuove l’agenda Draghi apre uno scenario, altrimenti, se tutti quelli che non condividono l’agenda Draghi si prendono per mano è un fatto positivo. Se fossi in Letta non darei per scontata la rottura con Conte e chiederei una mano a chi, come me, rappresenta il dissenso dalla guerra. Se Letta insiste con l’ammucchiata di centrodestra dentro la, ...

