Will Smith chiede scusa a Chris Rock in un video in cui parla apertamente degli Oscar 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) In un video condiviso su YouTube, Will Smith ha chiesto ufficialmente scusa a Chris Rock per avergli dato uno schiaffo sul palco degli Oscar 2022. Will Smith, con un video di cinque minuti condiviso su YouTube, ha parlato apertamente dello schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022. Sulla questione era ritornato anche il comico pochi giorni fa, dichiarando che era rimasto ferito da quanto accaduto, ma che non si era lasciato abbattere dalla situazione. Nel nuovo filmato pubblicato online, Will Smith ora risponde alle domande ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022) In uncondiviso su YouTube,ha chiesto ufficialmenteper avergli dato uno schiaffo sul palco, con undi cinque minuti condiviso su YouTube, hatodello schiaffo dato asul palco. Sulla questione era ritornato anche il comico pochi giorni fa, dichiarando che era rimasto ferito da quanto accaduto, ma che non si era lasciato abbattere dalla situazione. Nel nuovo filmato pubblicato online,ora risponde alle domande ...

