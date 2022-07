Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mattia meloni Baby motociclista francese di 8 anni rimasto vittima di un incidente venerdì 22 luglio al kartodromo di ala in Trentino il bambino è morto nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Borgo Trento di Verona era caduto sulla pista dell’ ala karting circuit districante durante un allenamento in vista della gara moto Oasi la politica in attesa della conferenza stampa congiunta di azione Carlo Calenda il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini è ministro per il sud Mara Carfagna tiene banco ancora la polemica per i presunti contatti tra le righe Mosca non battono le ripetute smentite leghista fermare le richieste di spiegazioni dei partiti del centrosinistra PD in testa Giuseppe Conte Torna sulla crisi ...