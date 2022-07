SummerSlam 2022 in blu

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 luglio 2022)si avvicina ed è arrivato il momento di analizzare le storie che hanno portato alla costruzione del prossimo PPV della WWE per quanto riguarda SmackDown. Una costruzione a cui manca ancora un episodio, quello che vedremo nella notte tra venerdì e sabato, ma è già tempo di giudizi. SmackDown Women’s Championship match. Liv Morgan è alla sua prima difesa. La WWE ha deciso di giocarsela così, con una specie di face vs face. Sicuramente è uno scontro interessante, perché da una parte c’è un mostro inarrestabile come è Ronda, dall’altra la chiara favorita dei fan, che ha appena vinto il titolo e che avrebbe davvero tanto bisogno di essere confermata campionessa. Il promo dell’ultimo episodio di SmackDown è stato carino, con Ronda che ha chiuso dicendo di essere l’unica con più passione di Liv. Vero? Non sembrerebbe in realtà, ma ...