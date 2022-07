Roma, violento scontro auto-moto: un ragazzo grave in ospedale (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma. Un impatto gravissimo, con delle conseguenze letali per un giovane ragazzo. Un incidente pauroso sulla Cassia che ha visto lo scontro tra un’auto ed un mezzo a due ruote. Il fatto è accaduto oggi, venerdì 29 luglio, intorno alle 16.45 Durissimo scontro auto-moto Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, il centauro: il ragazzo in scooter è finito contro un’auto all’altezza di Grottarossa, all’inizio dell’uscita del Gra, ed ora è in condizioni gravissime. Chiamati subito i soccorsi, un’ambulanza è giunta sul posto: poi l’arrivo degli agenti di Roma Capitale. Leggi anche: Terribile incidente a Roma, auto si ribalta: grave un 21enne La dinamica dell’incidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Un impatto gravissimo, con delle conseguenze letali per un giovane. Un incidente pauroso sulla Cassia che ha visto lotra un’ed un mezzo a due ruote. Il fatto è accaduto oggi, venerdì 29 luglio, intorno alle 16.45 DurissimoAd avere la peggio, come sempre in questi casi, il centauro: ilin scooter è finito contro un’all’altezza di Grottarossa, all’inizio dell’uscita del Gra, ed ora è in condizioni gravissime. Chiamati subito i soccorsi, un’ambulanza è giunta sul posto: poi l’arrivo degli agenti diCapitale. Leggi anche: Terribile incidente asi ribalta:un 21enne La dinamica dell’incidente ...

