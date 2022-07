Renzi “Pronti a correre da soli | non sacrificheremo nostri valori”

(Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sulle alleanze ho già detto anche troppo. Noi abbiamo le nostre idee. Se siamo gli unici a voler combattere per queste idee, siamoad andare da. Nonper tre seggi in più o in meno. Il messaggio è chiaro: chiediamo un voto di testa, non un voto di pancia. Offriamo serietà, non populismo. Non è vero che la partita si giocherà sull'asse fascismo/antifascismo ma sull'asse competenza/superficialità. E sulla competenza ce la giochiamo”. Lo dice il leader di Italia VIva, Matteo, nella sua enews. “Ovviamente, in questa campagna elettorale la differenza la farà la mobilitazione. Sotto tutti i punti di vista – aggiunge– Il primo impegno che chiedo è quello di diventare volontari. Abbiamo registrato i ...

Se siamo gli unici a voler combattere per queste idee, siamo pronti ad andare da soli. Non sacrificheremo i nostri valori per tre seggi in più o in meno". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews."Offriamo serietà, non populismo. Non è vero che la partita si giocherà sull'asse fascismo/antifascismo ma sull'asse competenza/superficialità"