Pil e inflazione | cosa succede in Italia e in Europa

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – L’economia, in tutta, vive le conseguenze della guerra in Ucraina e l’onda lunga della pandemia Covid. In, si aggiunge anche la nuova incertezza legata all’instabilità politica. I dati sul pil e sull’iniziano a delinearesta realmentendo, andando oltre le previsioni che finora si sono rincorse. La somma dei datini e di quelli che arrivano dall’delineano un quadro in cui ci sono alcuni punti fermi e molte incognite. La prima evidenza è che la crescitana nel primi due trimestri dell’anno è sensibilmente sopra quella dell’area Euro. Non solo. Questo accade mentre la locomotiva dell’economia continentale, la Germania, si è fermata. Se il confronto è significativo, non si tratta di ...