Occhi di tigre e Sarajevo, Letta si è bersanizzato (Di venerdì 29 luglio 2022) Benvenuti al Pd-quiz di ieri e di oggi. Il gioco è facile e consiste nell'indovinare chi ha pronunciato una frase: se l'ex leader del Pd Pierluigi Bersani, che dal Partito democratico è uscito prendendo la porta a sinistra o se l'attuale segretario Enrico Letta. Il primo emiliano, il secondo pisano, così diversi per anagrafe e formazione politica ma anche così... simili, uniti dalle metafore che paiono essere il linguaggio piddino per eccellenza, ovviamente dopo il politicamente corretto. Perciò, che il quiz cominci. Frase a). «Queste elezioni sono per noi un tappone dolomitico, tutto in salita». Frase b). «Se bevi l'acqua dal pozzo non dimenticarti chi ha scavato quel pozzo». Due frasi, una ciclistica, l'altra più idrica. Ebbene il tappone è farina di Enrico Letta, l'acqua del pozzo di Bersani. Il fatto è che dopo gli anni parigini si poteva pensare ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Benvenuti al Pd-quiz di ieri e di oggi. Il gioco è facile e consiste nell'indovinare chi ha pronunciato una frase: se l'ex leader del Pd Pierluigi Bersani, che dal Partito democratico è uscito prendendo la porta a sinistra o se l'attuale segretario Enrico. Il primo emiliano, il secondo pisano, così diversi per anagrafe e formazione politica ma anche così... simili, uniti dalle metafore che paiono essere il linguaggio piddino per eccellenza, ovviamente dopo il politicamente corretto. Perciò, che il quiz cominci. Frase a). «Queste elezioni sono per noi un tappone dolomitico, tutto in salita». Frase b). «Se bevi l'acqua dal pozzo non dimenticarti chi ha scavato quel pozzo». Due frasi, una ciclistica, l'altra più idrica. Ebbene il tappone è farina di Enrico, l'acqua del pozzo di Bersani. Il fatto è che dopo gli anni parigini si poteva pensare ...

