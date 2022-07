“Non avevo scelta”. UeD: Chiara Rabbi, con Davide Donadei è davvero finita. Il doloroso motivo (Di venerdì 29 luglio 2022) Uomini e Donne, tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è il momento dei titoli di coda. Dopo un fiume di indiscrezioni e chiacchiere c’è la conferma. A parlare è la diretta interessata. Che se da una parte spiega i motivi, dall’altra non rinuncia ad attaccare chi, in queste settimane, le è stata con il fiato sul collo. Già nei giorni scorsi non aveva usato mezzi termini. “Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – aveva esordito Chiara Rabbi in una Storia – Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta”. E ancora: “Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Uomini e Donne, traè il momento dei titoli di coda. Dopo un fiume di indiscrezioni e chiacchiere c’è la conferma. A parlare è la diretta interessata. Che se da una parte spiega i motivi, dall’altra non rinuncia ad attaccare chi, in queste settimane, le è stata con il fiato sul collo. Già nei giorni scorsi non aveva usato mezzi termini. “Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – aveva esorditoin una Storia – Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta”. E ancora: “Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so. Ma ...

