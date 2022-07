Lucca sceglie l’Ajax | Bologna beffato

(Di venerdì 29 luglio 2022) Sembrava cosa fatta il suo trasferimento ale, invece, Lorenzo. L’attaccante del Pisa ha preferito la corte dei lancieri che si sono inseriti prepotentemente superando l’offerta dei rossoblù che avevano praticamente chiuso l’affare. Perché? Il, dopo aver ricevuto il si del giocatore, aveva chiuso anche con il Pisa per una cifra intorno agli 8 milioni più bonus. Senonchési è inserito con decisione con un’offerta pari a 12 milioni(prestito con diritto di riscatto)ritenuta irrinunciabile dai toscani e soprattutto dall’ attaccante, ingolosito dalla possibilità di disputare per la prima volta nella sua carriera la Champions League con un club prestigioso. Il ...

Sartori e Di Vaio affondano il colpo sul centravanti che fino a novembre era nei piani di diversi club di serie A ...Bologna, ecco il piano alternativo a Lucca. Chi può arrivare se salta l'attaccante del Pisa Stando a quanto riferito da Sky Sport la prima scelta per l'attacco del Bologna è Lorenzo Lucca, centravanti ...