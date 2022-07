Inflazione e debito pubblico, perché la situazione sul lungo periodo non è poi così critica (Di venerdì 29 luglio 2022) di Luigi Manfra* L’Inflazione in Europa, a giugno 2022, ha toccato l’8,6%, un livello record. La stima è stata resa nota da Eurostat. A incidere sulla crescita dell’Inflazione è stata l’energia, comparto nel quale l’aumento su base annua è stato del 41,9%. L’Italia, nello stesso mese, ha registrato un aumento più contenuto pari all’8% annuo. Le proiezioni a medio termine degli esperti europei indicano, comunque, una rapida riduzione dell’Inflazione che passerebbe da un incremento dei prezzi del 6,8% nel 2022, al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024. Nonostante l’attuale fiammata inflazionistica, i tassi di interesse, almeno in termini reali, cioè al netto dell’Inflazione, continuano ad essere molto bassi, limitando, in tal modo, il costo del debito pubblico. In un recente articolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) di Luigi Manfra* L’in Europa, a giugno 2022, ha toccato l’8,6%, un livello record. La stima è stata resa nota da Eurostat. A incidere sulla crescita dell’è stata l’energia, comparto nel quale l’aumento su base annua è stato del 41,9%. L’Italia, nello stesso mese, ha registrato un aumento più contenuto pari all’8% annuo. Le proiezioni a medio termine degli esperti europei indicano, comunque, una rapida riduzione dell’che passerebbe da un incremento dei prezzi del 6,8% nel 2022, al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024. Nonostante l’attuale fiammata inflazionistica, i tassi di interesse, almeno in termini reali, cioè al netto dell’, continuano ad essere molto bassi, limitando, in tal modo, il costo del. In un recente articolo di ...

