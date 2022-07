Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dopo anni la verità | perché è finita

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Continua a far discutere i fan il naufragio della storia d’amore tra. In molti si chiedonodi convivenza e un figlio cosa si sia rotto così irreparabilmente. Cerchiamo di capirne di più insieme. I due cantanti intrapresero più di 15fa una relazione che li condusse ad avere un figlio e poi a separarsi per proseguire ognuno per sé lungo il percorso della vita. Eppure al tempo si trattò di una scelta importante e di molte complicazioni. La cantante di Sora era molto giovane e all’inizio della carriera, mentreera già sposato, padre e ampiamente affermato come cantautore. Tante cose da allora sono cambiate, e i due protagonisti della vicenda sono alle prese con nuovi appuntamenti ...