Già in sconto il nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro 5G (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno straordinario smartphone è pronto a fare scintille grazie all'incredibile offerta di oggi, venerdì 29 luglio, su Amazon. Si tratta del OnePlus 10 Pro 5G, nel colore Volcanic Black, dotato di fotocamera Hasselblad di seconda generazione e con 2 anni di garanzia. Il device è disponibile al prezzo di circa 843,07 euro (invece di 919 euro di listino) e potrete anche risparmiare ulteriori 50 euro grazie ad un coupon, il cui sconto sarà applicato al momento del check-out e valido fino al 7 agosto 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili. Inoltre, avrete la possibilità di scegliere due modalità di pagamento: in un'unica soluzione oppure in 12 rate mensili del valore di 70,26 euro ognuna. Il prodotto è venduto e spedito dall'e-commerce stesso. Vediamo qualche dettaglio tecnico.

