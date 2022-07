Formula 1, si torna in pista in Ungheria: Leclerc a caccia del riscatto dopo l’errore in Francia. Ecco tutti i segreti del Gp di Budapest (Di venerdì 29 luglio 2022) Da Le Castellet a Budapest, dal Gp di Francia a quello di Ungheria. Se Sebastian Vettel ha annunciato a sorpresa l’addio dal Circus a fine stagione, Charles Leclerc non vede l’ora di mettere da parte l’errore in curva 11 di domenica scorsa, ridandoci dentro sulla sua Ferrari F1-75 nel tentativo di accorciare il divario in classifica piloti da Max Verstappen, lontano 63 punti. Al’Hungaroring, questa domenica, si disputerà l’ultima gara prima della sosta estiva, con la F1 che tornerà poi a Spa, in Belgio, il 28 agosto. Una pista stretta e tra le più corte del Mondiale (4.381 metri), fatta di curve che si intervallano a brevi rettilinei: il più lungo è quello di 900 metri prima di curva 1, uno dei pochi punti di sorpasso del tracciato situato a una quindicina di km da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Da Le Castellet a, dal Gp dia quello di. Se Sebastian Vettel ha annunciato a sorpresa l’addio dal Circus a fine stagione, Charlesnon vede l’ora di mettere da partein curva 11 di domenica scorsa, ridandoci dentro sulla sua Ferrari F1-75 nel tentativo di accorciare il divario in classifica piloti da Max Verstappen, lontano 63 punti. Al’Hungaroring, questa domenica, si disputerà l’ultima gara prima della sosta estiva, con la F1 che tornerà poi a Spa, in Belgio, il 28 agosto. Unastretta e tra le più corte del Mondiale (4.381 metri), fatta di curve che si intervallano a brevi rettilinei: il più lungo è quello di 900 metri prima di curva 1, uno dei pochi punti di sorpasso del tracciato situato a una quindicina di km da ...

