Giornaleditalia : #italpresssport F.1: Imparato 'L'Alfa Romeo correrà anche nel 2023' - sportface2016 : #AlfaRomeo, #Imparato annuncia: “Firmato il rinnovo per il 2023 in #Formula1” -

SPORTFACE.IT

Romeo ha firmato questa mattina il rinnovo del contratto con Sauber per partecipare anche alla prossima stagione della Formula 1. Lo ha annunciato Jean - Philippe, ceo diRomeo (gruppo Stellantis), in un incontro con la stampa. 'Oggi ho firmato il rinnovo per il 2023', ha affermato il manager. 'La Formula 1 e' una scuola di eccellenza, e' legata ...Jean - Philippe, amministratore delegato dell'Romeo , ha ufficializzato il rinnovo della partnership tra Formula 1 eRomeo, title sponsor e partner tecnico del team Sauber. In occasione di una ... Alfa Romeo, Imparato annuncia: "Firmato il rinnovo per il 2023 in Formula 1" L'Amministratore delegato: 'E' l'eccellenza e fa parte della nostra storia'.TORINO (ITALPRESS) - 'Ho firmato poco fa il rinnovo per la stagione ...Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato dell'Alfa Romeo, ha ufficializzato il rinnovo della partnership tra Formula 1 e Alfa Romeo, title sponsor e partner tecnico del team Sauber.