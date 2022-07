F.1, GP Ungheria - Come vederlo in diretta TV o in streaming (Di venerdì 29 luglio 2022) Il circuito dell'Hungaroring ospita il tredicesimo round del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria. Ecco gli orari e il programma del fine settimana per seguire l'evento di Budapest in diretta tv, in streaming o in differita. Venerdì 29 luglio. Sull'asfalto liscio dell'Hungaroring team e piloti saranno chiamati a mettere a punto le loro monoposto per il caldo fine settimana che separa la F.1 dalla pausa estiva. Le squadre proveranno le tre mescole portate qui dalla Pirelli: C2 Come P Zero White hard, C3 Come P Zero Yellow medium e C4 Come P Zero Red soft. Le gomme sono messe a dura prova dalle fasi di frenata e trazione in uscita di curva e chi le gestirà meglio avrà un vantaggio competitivo: comprenderle appieno sarà il vero focus del venerdì di prove libere. Prove libere 1 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 29 luglio 2022) Il circuito dell'Hungaroring ospita il tredicesimo round del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio d'. Ecco gli orari e il programma del fine settimana per seguire l'evento di Budapest intv, ino in differita. Venerdì 29 luglio. Sull'asfalto liscio dell'Hungaroring team e piloti saranno chiamati a mettere a punto le loro monoposto per il caldo fine settimana che separa la F.1 dalla pausa estiva. Le squadre proveranno le tre mescole portate qui dalla Pirelli: C2P Zero White hard, C3P Zero Yellow medium e C4P Zero Red soft. Le gomme sono messe a dura prova dalle fasi di frenata e trazione in uscita di curva e chi le gestirà meglio avrà un vantaggio competitivo: comprenderle appieno sarà il vero focus del venerdì di prove libere. Prove libere 1 ...

Adnkronos : #Orban: 'Vogliamo mantenere la nostra civiltà come è ora'. #migranti - SimoPillon : ?? La protervia dei burocrati Europei non conosce limiti. Ora pretendono che l'Ungheria attui le politiche LGBT prim… - AlexBazzaro : Mara Carfagna: “Non voglio un paese simile all’Ungheria di Orban” Gia meglio simile alla Cina come lo vorrebbe il… - vivere_svizzera : @La_manina__ Oramai non ci si capisce più niente. Tutti si presentano agli elettori come alleati della Russia e isp… - NapoliLu : RT @EnricoLetta: Dietro le scelte della #Lega contro #Draghi c’è #Putin? Se così fosse saremmo una quinta colonna dei russi, come l’Ungheri… -