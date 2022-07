Elezioni, Conte (M5S): Da Pd grande ammucchiata, con loro nessuna alleanza (Di venerdì 29 luglio 2022) “Col Pd per il futuro non escludo un dialogo, non un’alleanza. Per queste Elezioni assolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd. Che rapporto può avere il Movimento 5 stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Di Maio a Renzi a Brunetta a Carfagna? Questa è un’ammucchiata dove noi non ci potremmo mai ritrovare, perché sono personalità divisive e litigiose. La politica fatta così significa tutto e il contrario di tutto”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in diretta a Rtl. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) “Col Pd per il futuro non escludo un dialogo, non un’. Per questeassolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd. Che rapporto può avere il Movimento 5 stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Di Maio a Renzi a Brunetta a Carfagna? Questa è un’dove noi non ci potremmo mai ritrovare, perché sono personalità divisive e litigiose. La politica fatta così significa tutto e il contrario di tutto”. Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, in diretta a Rtl. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

