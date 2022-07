Come mantenere i capelli lunghi e sopravvivere al caldo (Di venerdì 29 luglio 2022) Molti uomini durante la pandemia si sono chiesti cosa avrebbe significato farsi crescere i capelli. E così hanno fatto, ritrovandosi tutt'ora ad avere crine lunghe, pari a quelle di un unicorno. I capelli lunghi, del resto, stanno bene sugli uomini, perché conferiscono maggior fascino. Ma per colpire lo sguardo altrui, devono essere curati, con le lunghezze forti e luminose e le punte non crespe. Ecco perché la manutenzione spesso può diventare complessa, soprattutto in estate tra un bagno nella piscina al cloro e un altro nelle acque salate del mare. Altro deficit di questo taglio è l'eccessivo caldo che la chioma potrebbe dare. Essendo lunghi anche oltre il collo, i capelli, specie quelli mossi e spessi, potrebbero essere un'ulteriore causa di sudorazione. Quindi per molti uomini ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Molti uomini durante la pandemia si sono chiesti cosa avrebbe significato farsi crescere i. E così hanno fatto, ritrovandosi tutt'ora ad avere crine lunghe, pari a quelle di un unicorno. I, del resto, stanno bene sugli uomini, perché conferiscono maggior fascino. Ma per colpire lo sguardo altrui, devono essere curati, con le lunghezze forti e luminose e le punte non crespe. Ecco perché la manutenzione spesso può diventare complessa, soprattutto in estate tra un bagno nella piscina al cloro e un altro nelle acque salate del mare. Altro deficit di questo taglio è l'eccessivoche la chioma potrebbe dare. Essendoanche oltre il collo, i, specie quelli mossi e spessi, potrebbero essere un'ulteriore causa di sudorazione. Quindi per molti uomini ...

