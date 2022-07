Ucraina | vice premier | ' cittadini regioni orientali incomincino ad andare via'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di Donetsk continuano i combattimenti. Il nemico distrugge intenzionalmente le infrastrutture civili. E' interrotta la fornitura del gas e sono possibili problemi con l'acqua e l'elettricità". Lo ha scritto su Facebook laIryn Vereshuk, aggiungendo che "ci stiamo preparando ad evacuare gli abitanti della regione per condurli in posti più sicuri. Stiamo preparando un ufficio che si occuperà di questo". "Lecentro occidentali dell'- ha aggiunto - si stanno preparando ad accogliere la gente che proviene dall'est. Mi rivolgo a tutte le persone della regione nel caso decidiate di nonvia: potreste ritrovarvi senza acqua, gas, cibo, connessione, sotto tiro. Non ha senso restare. incominciate a evacuare".

