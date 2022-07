Sla | studio italiano spiega uno dei meccanismi che la causa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ una proteina che si chiama Tdp-43 il nuovo bersaglio individuato da un gruppo di ricercatori italiani per sviluppare future terapie contro la Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Lo, pubblicato su ‘Science Advances’, è stato condotto da un team di biochimici dell’Università di Firenze, che in collaborazione con colleghi dell’ateneo di Genova hanno riprodotto in laboratorio e descritto uno deiall’origine della malattia. Un lavoro finanziato grazie a risorse di Fondazione Arisla e del Bando Fondazione Cr Firenze-Università di Firenze sulle malattie neurodegenerative. “Le ricerche sulla Sla –Fabrizio Chiti, ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche dell’ateneo fiorentino, coordinatore delloal quale ha contribuito ...