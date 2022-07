Provedel Lazio, visite mediche già fissate? Le ultimissime sul portiere (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Lazio, accordo trovato con lo Spezia per Provedel: già fissate le visite mediche? Le ultime sull’affare Lazio e Spezia hanno raggiunto l’accordo definitivo per il passaggio in biancoceleste di Ivan Provedel. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport infatti, l’intesa è stata raggiunta sulla base di 2.5 milioni di euro e un sostanziale sconto dell’agente sulle commissioni. Salvo intoppi burocratici, le visite mediche dell’estremo difensore dovrebbero essere fissate per lunedì. Nuovo arrivo per i biancocelesti a un passo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato, accordo trovato con lo Spezia per: giàle? Le ultime sull’affaree Spezia hanno raggiunto l’accordo definitivo per il passaggio in biancoceleste di Ivan. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport infatti, l’intesa è stata raggiunta sulla base di 2.5 milioni di euro e un sostanziale sconto dell’agente sulle commissioni. Salvo intoppi burocratici, ledell’estremo difensore dovrebbero essereper lunedì. Nuovo arrivo per i biancocelesti a un passo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Provedel ha scelto la #Lazio e aspetta il via libera - CalcioNews24 : Il punto sulle visite mediche di #Provedel alla #Lazio ?? - PILO7980 : Provedel sta alla Lazio, come Achille alla tartaruga. - LALAZIOMIA : Lazio, Vecino in attesa. Provedel slitta - Corriere dello Sport - Sirbela98 : RT @Enrico1306: Trattativa chiusa tra #Lazio e #Spezia per #Provedel (2.5 milioni). Per la fumata bianca manca l’accordo totale tra #Lotito… -