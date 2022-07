(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiDal seme alla tavola, analizzando tutti gli elementi del processo produttivo: suolo, sostanza organica, lavorazioni, scelta varietale e ordinamento colturale, per mettere a punto tecniche utili e valide per la sostenibilità. È questa l’ambizione delBio.. presentato ieri presso la sede ProvincialeConfederazione Italiana Agricoltori di Benevento. A fare gli onori di casa, il Presidente CIA, Carmine Fusco, che si è detto entusiasta “Ilvuol essere di stimolo al territorio sannita a proseguire lungo la strada intrapresa dall’agricoltura di precisione anche nell’ambito cerealicolo”. IlBiodiversità e Agricoltura Sostenibile di precisione nel– finanziato dal PSR Regione Campania, Misura 16.1 ...

Bio_Goose : RT @Gianl1974: Questa è la bambola 'Ukrainochka' L'autrice,l'artigiana Lesya Gavrilyuk, è uno dei 32 artisti di Mykolaiv che hanno preso pa… - UniSalerno : Per saperne di più sul progetto > - Elbareport : Edicola Elbana 27 Luglio - Benvenuto Elio - progetto di bio-architettura contro al siccità - il ricordo di Teseo Te… - zinnifn : @Rocciafn @GabryIT_ @AsdAwlay @sm4sh_fnbr @Certyc_ @MirkoTamburrini @Piazzbtc @lelebr107 @Kirixviii @antoneygfx Ma… - iMichaelProMax : notate qualcosa di nuovo in bio e un indizio sul il mio progetto ?? -

NTR24

... https://www.youtube.com/channel/UCMKhiBSUYEpiqLcB1KoSUGARæstaVinvE è un duo di origini ... I due debuttano come unica ma biunivoca entità artistica con ildiscografico di mutuo soccorso "...... e proprio con la Ortiz Fabio sta già lavorando alla preparazione di un nuovodiscografico. https://www.youtube.com/watchv=RVI7jFB4GkI * * * FABIO GOMEZ: è un cantautore italiano - ... Progetto Bio.Gran.Sannio: l’uso della tecnologia per un cambio di paradigma La francese Lfp, uno tra i principali fornitori europei di emoderivati e prodotti farmaceutici ricombinanti, sta passando a un approccio di rete software-defined con Gtt Communications.A «Giffoni2022» è stata presentata «Biorfarm», la prima comunità agricola digitale nata per rivoluzionare la relazione tra le persone e il cibo, una ...