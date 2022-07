Oggi 28 luglio, Santi Nazario e Celso | Martiri ricordati in particolare da Sant’Ambrogio (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono due Martiri cristiani, venerati sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa, e i loro corpi sono stati ritrovati appena fuori Milano. La storia della loro vita è tramandata interamente dalla tradizione. Essa parte dal I secolo e fa dei due Martiri gli evangelizzatori di numerose località dell’Italia settentrionale. 28 luglio: Nazario e Celso, L'articolo Oggi 28 luglio, Santi Nazario e Celso Martiri ricordati in particolare da Sant’Ambrogio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono duecristiani, venerati sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa, e i loro corpi sono stati ritrovati appena fuori Milano. La storia della loro vita è tramandata interamente dalla tradizione. Essa parte dal I secolo e fa dei duegli evangelizzatori di numerose località dell’Italia settentrionale. 28, L'articolo28indaproviene da La Luce di Maria.

