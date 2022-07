Il Monte Solaro | eremiti e lucertole azzurre

PiacenzaPress : Solaro di Ferriere, torna la festa sul Monte Albareto -

Corriere del Mezzogiorno

Raggiungiamo poi la coloratissima Anacapri, da cui parte una teleferica che porta in vetta al: qui, nuovi panorami mozzafiato ci attendono. Dopo tanto camminare, non resta che godersi un ...Lo Staff diha annunciato oggi di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo, il premio da Tripadvisor come vincitore del "Travellers' Choice 2022 for Traveller". Il premio celebra le aziende che ... Capri, Monte Solaro vince il premio Tripadvisor "Le piogge degli ultimi due giorni, con qualche grandinata che fortunatamente, a parte qualche caso isolato, ha arrecato danni limitati alle coltivazioni, non ha contribuito ad attenuare gli effetti d ...Dal mare blu cobalto alle grotte e i faraglioni, fino alla famosa Piazzetta: come scoprire un'isola ammaliante ...