C’è una data per Boris 4, da ottobre su Disney+: la prima foto ufficiale col cast al completo (Di giovedì 28 luglio 2022) Boris 4 è finalmente pronta al debutto, ma manca ancora qualche mese prima che torni a farci ridere di gusto: si tratta dell’attesissima nuova stagione della serie cult che negli anni Duemila ha raccontato egregiamente, tra paradossi e cinismo, i meccanismi di funzionamento delle produzioni televisive, diventando un generatore di modi di dire, immagini e metafore che hanno trovato terreno fertile sui social anche dopo anni dal suo esordio. Boris 4 debutterà il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+, che ha prodotto la nuova stagione con Lorenzo Mieli di The Apartment, società del gruppo Fremantle. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, è il seguito delle tre stagioni e del film, scritti e diretti dal duo insieme al compianto autore Mattia Torre. Insieme ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)4 è finalmente pronta al debutto, ma manca ancora qualche meseche torni a farci ridere di gusto: si tratta dell’attesissima nuova stagione della serie cult che negli anni Duemila ha raccontato egregiamente, tra paradossi e cinismo, i meccanismi di funzionamento delle produzioni televisive, diventando un generatore di modi di dire, immagini e metafore che hanno trovato terreno fertile sui social anche dopo anni dal suo esordio.4 debutterà il 26in esclusiva sulla piattaforma streaming, che ha prodotto la nuova stagione con Lorenzo Mieli di The Apartment, società del gruppo Fremantle. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, è il seguito delle tre stagioni e del film, scritti e diretti dal duo insieme al compianto autore Mattia Torre. Insieme ...

elio_vito : Tajani: sono monarchico, che problema c'è? Che siamo una Repubblica e ti candidi a rappresentarla! - CarloVerdelli : C’era una volta la destra, il centro e la sinistra. La prima è come prima, più di prima, tendenza Orban. Il secondo… - matteosalvinimi : #Salvini: A sinistra più che una coalizione c’è un tutti contro tutti. Lavoro, riduzione delle tasse e azzeramento… - FedericaF18 : RT @twt_btsitalia: c'è chi aspetta Eight cantata da IU e Yoongi, chi ancora aspetta una collaborazione tra IU e Jungkook e chi non sapeva d… - Peach_Proff : @J0hnnyBl4ke85 Stamattina uno ha inchiodato, con tutta una fila di macchine dietro per giunta, per far attraversare… -