Batteri oltre i limiti, stop bagno al mare in 22 punti Emilia Romagna (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Batteri oltre i limiti, restano i divieti di balneazione per la presenza di Escherichia Coli in 22 tratti della costa dell’Emilia Romagna, quasi tutti nella provincia di Rimini tranne uno nel Ferrarese, mentre sono rientrati nei limiti sei tratti di costa. I campioni aggiuntivi eseguiti ieri, fa sapere Arpae Emilia-Romagna, nelle acque di balneazione risultate non conformi ai limiti di legge nel corso dei campionamenti programmati del 26 luglio, hanno permesso di verificare il rientro nei limiti normativi per 6 acque. I divieti sono quasi tutti per la presenza del Batterio Escherichia Coli, tranne uno per Enterococco intestinale. Domani sui 22 tratti di costa si avranno i risultati ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –, restano i divieti di balneazione per la presenza di Escherichia Coli in 22 tratti della costa dell’, quasi tutti nella provincia di Rimini tranne uno nel Ferrarese, mentre sono rientrati neisei tratti di costa. I campioni aggiuntivi eseguiti ieri, fa sapere Arpae, nelle acque di balneazione risultate non conformi aidi legge nel corso dei campionamenti programmati del 26 luglio, hanno permesso di verificare il rientro neinormativi per 6 acque. I divieti sono quasi tutti per la presenza delo Escherichia Coli, tranne uno per Enterococco intestinale. Domani sui 22 tratti di costa si avranno i risultati ...

