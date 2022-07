Autostrade per l’Italia, semestre d’oro (Di giovedì 28 luglio 2022) Autostrade per l’Italia chiude il primo semestre 2022 con ricavi pari a 1,938 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto ai 1,659 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. I costi ammontano a 795 milioni di euro, in calo di 37 milioni di euro (-4%) rispetto al primo semestre 2021 (832 milioni). L’Ebitda di Aspi è pari a 1,143 miliardi di euro, in crescita del 38% rispetto agli 827 milioni in un anno. Mentre l’utile si attesta a 596 milioni di euro, in crescita di 408 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 461 milioni. I ricavi da pedaggio sono pari a 1,744 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al primo semestre 2021 (1.463 milioni di euro) e aumentano di 296 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022)perchiude il primo2022 con ricavi pari a 1,938 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto ai 1,659 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. I costi ammontano a 795 milioni di euro, in calo di 37 milioni di euro (-4%) rispetto al primo2021 (832 milioni). L’Ebitda di Aspi è pari a 1,143 miliardi di euro, in crescita del 38% rispetto agli 827 milioni in un anno. Mentre l’utile si attesta a 596 milioni di euro, in crescita di 408 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 461 milioni. I ricavi da pedaggio sono pari a 1,744 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al primo2021 (1.463 milioni di euro) e aumentano di 296 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ElenaManzonidiC : RT @Enzoinformation: Se non capite cosa avviene in Europa, ed in Germania, non capirete in quale delirio il #NWO Ci sta portando. Ma se si… - guscabin : RT @AleGrifeo: L'incipit del 'noi non tradiremo mai' fa già ridere così. Avete fatto il contrario di tutto. Vogliamo parlare del grande suc… - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #traffico - A9 Lainate Chiasso ??????Coda di 3 km tra Como Centro e Chiasso > Svizzera ??Code per at… - TBarazzo : @albertomarroni @ScalezJunior @Frances27916780 @jacopo_iacoboni Per le conseguenze penali, c'è una causa in corso,… - RobertoLocate14 : RT @AleGrifeo: L'incipit del 'noi non tradiremo mai' fa già ridere così. Avete fatto il contrario di tutto. Vogliamo parlare del grande suc… -