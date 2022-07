Acqua, farina e social network (Di giovedì 28 luglio 2022) Sinonimo di cibo e nutrimento, il pane occupa un posto d’onore nell’alimentazione mediterranea. Il concetto stesso di companatico gli riconosce un ruolo di centralità assoluta, quasi a presupporre l’esistenza di due sole categorie di generi alimentari: “pane” e “altro che si mangia insieme al pane”. E dunque non stupisce che questo alimento “sacro” (almeno per noi italiani) possa generare riflessioni sociologiche e antropologiche che si spingono ben oltre la dicotomia tra michetta e pane di Altamura: nel terzo numero de “L’integrale”, rivista sulla cultura del pane ispirata e sostenuta da Davide Longoni, Gabriele Rosso ci racconta la storia del forno comune di Borgata Ghio. Usato nel biennio 1944-1945 per cuocere il pane da distribuire alle bande partigiane della zona, diventa un pretesto per riflettere su quanto la preparazione dei pasti e la “commensalità” abbiano assunto una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 28 luglio 2022) Sinonimo di cibo e nutrimento, il pane occupa un posto d’onore nell’alimentazione mediterranea. Il concetto stesso di companatico gli riconosce un ruolo di centralità assoluta, quasi a presupporre l’esistenza di due sole categorie di generi alimentari: “pane” e “altro che si mangia insieme al pane”. E dunque non stupisce che questo alimento “sacro” (almeno per noi italiani) possa generare riflessioni sociologiche e antropologiche che si spingono ben oltre la dicotomia tra michetta e pane di Altamura: nel terzo numero de “L’integrale”, rivista sulla cultura del pane ispirata e sostenuta da Davide Longoni, Gabriele Rosso ci racconta la storia del forno comune di Borgata Ghio. Usato nel biennio 1944-1945 per cuocere il pane da distribuire alle bande partigiane della zona, diventa un pretesto per riflettere su quanto la preparazione dei pasti e la “commensalità” abbiano assunto una ...

