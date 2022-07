Sampdoria: si avvicina l'addio di La Gumina (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Sampdoria è a un passo dal chiudere l'addio di Antonino La Gumina. L'attaccante ha trovato l'accordo con il Benevento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laè a un passo dal chiudere l'di Antonino La. L'attaccante ha trovato l'accordo con il Benevento...

sportli26181512 : Sampdoria: si avvicina l'addio di La Gumina: La Sampdoria è a un passo dal chiudere l'addio di Antonino La Gumina.… - sheva_gol : RT @eleinad94: Immaginate questo scenario impossibile. 90simo a Milano 1-0 per noi A Reggio Emilia finita vittoria Sassuolo clamorosa. Un u… - TMWSampdoria : Da Palermo: si avvicina Stoppa dalla Sampdoria - DAZN_IT : Oggi in campo #Atalanta, #Torino e #Sampdoria ? Ecco risultati e marcatori, si avvicina il debutto in #SerieATim ? #DAZN - news_mercato_ : #Calciomercato, si avvicina il ritorno alla #Salernitana di Federico #Bonazzoli dalla #Sampdoria, questa volta a titolo definitivo -