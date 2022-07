“Potevate dirmelo!”, Andrea Delogu si sfoga sui social, il suo sguardo incenerisce i fan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo sfogo della rossa Andrea Delogu su Instagram ha sconvolto e lasciato di stucco i suoi fan: ecco cosa è successo e le presunte ragioni di tale post. Questa calda estate 2022 sembra non voler rinunciare al grande caldo, ma anche ai gossip sfrenati. Separazioni, ritorni di fiamma e presunti triangoli: ce n'è per tutti i gusti. La rossa conduttrice di Rai 2 Andrea Delogu, non smette di far parlare di se. Bellissima, frizzante e simpaticissima, trova sempre il modo per balzare al centro dell'attenzione. La fine del suo matrimonio e l'inizio di una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei, hanno riempito pagine di giornali e gossip online. Solo qualche giorno fa, la moglie del suo collega Stefano de Martino al Tim Summer Hits, le ha intimato di stare alla larga da suo marito. Belen Rodriguez come tutto il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo sfogo della rossasu Instagram ha sconvolto e lasciato di stucco i suoi fan: ecco cosa è successo e le presunte ragioni di tale post. Questa calda estate 2022 sembra non voler rinunciare al grande caldo, ma anche ai gossip sfrenati. Separazioni, ritorni di fiamma e presunti triangoli: ce n'è per tutti i gusti. La rossa conduttrice di Rai 2, non smette di far parlare di se. Bellissima, frizzante e simpaticissima, trova sempre il modo per balzare al centro dell'attenzione. La fine del suo matrimonio e l'inizio di una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei, hanno riempito pagine di giornali e gossip online. Solo qualche giorno fa, la moglie del suo collega Stefano de Martino al Tim Summer Hits, le ha intimato di stare alla larga da suo marito. Belen Rodriguez come tutto il ...

MonguzziP : ?? 'Ma come?? In due giorni?? Non potevate dirmelo prima??' Ore 21.21 - dietro questo invisibile dettaglio, tutte… - alaurasparsi : Ah ma c’è Bobby Cannavale, potevate dirmelo subito - GiadaLeclerc_16 : RT @FRAXCHARLES: Charles chiuso nel motorhome. potevate anche non dirmelo. - mariatiriza : RT @FRAXCHARLES: Charles chiuso nel motorhome. potevate anche non dirmelo. - virgixxxxx : RT @FRAXCHARLES: Charles chiuso nel motorhome. potevate anche non dirmelo. -