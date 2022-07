Papa Francesco non avrà potuto fare a meno di pensare alle attuali circostanze della regina Elisabetta che, a 96 anni compiuti, sta affrontando un periodo di crisi e scandali a corte (Di mercoledì 27 luglio 2022) Papa Francesco lo fa ogni volta che viaggia in aereo. Invia un messaggio speciale al capo di Stato di ogni nazione su cui vola nella rotta verso la sua destinazione. E lo ha fatto anche di recente, viaggiando verso il Canada e inviando parole di conforto alla regina Elisabetta, attualmente in vacanza a Balmoral, in Scozia. La regina Elisabetta in verde chiude (a sorpresa) le celebrazioni per il Giubileo di Platino ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 luglio 2022)lo fa ogni volta che viaggia in aereo. Invia un messaggio speciale al capo di Stato di ogni nazione su cui vola nella rotta verso la sua destinazione. E lo ha fatto anche di recente, viaggiando verso il Canada e inviando parole di conforto alla, attualmente in vacanza a Balmoral, in Scozia. Lain verde chiude (a sorpresa) le celebrazioni per il Giubileo di Platino ...

