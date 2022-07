Pallanuoto | CAMPIONI DI TUTTO! Il Settebello vince la World League per la prima volta | Usa dominati in finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un ferocenon dà scampo agli Stati Uniti eladella sua storia. Dopo aver collezionato tre Olimpiadi, quattro Mondiali, tre Europei ed una Coppa del Mondo, ora l’Italia può finalmente fregiarsi anche del tassello mancante. Adesso si può dire: siamo veramentedi tutto. E dire che questo trofeo sembrava stregato: in passato erano maturate tre sconfitte in finale (nel 2003, 2011 e 2017). Oggi l’agognata apoteosi, peraltro maturata dopo aver eliminato ai quarti di finale la Serbia ed in semifinale idel mondo della Spagna. E dire che il ct Sandro Campagna aveva lasciato a riposo per questo torneo la stella Francesco Di Fulvio, mentre l’oriundo Gonzalo Echenique era fuori per infortunio. Il trofeo conquistato in Francia ...