No di Pinamonti e Mertens | all in Piatek

di Marco De Martino SALERNO – No di Mertens e Pinamonti, la Salernitana prova a chiudere per Piatek. E' questo, in estrema sintesi, il risultato dell'ennesima frenetica giornata di mercato per la società granata che sta concentrando tutti i propri sforzi nella ricerca di un bomber. I DUE RIFIUTI In mattinata è arrivato il primo no, quello di Dries Mertens il quale, pur apprezzando lo sforzo di Iervolino, ha preferito rifiutare la proposta del patron granata perchè non ha intenzione, almeno per il momento, di accettare una squadra italiana. Ciro si considera una bandiera del Napoli ed ha detto no anche alla Lazio del suo mentore Sarri proprio per rispetto nei confronti dei tifosi partenopei. Così la Salernitana ha provato a stringere per Pinamonti, ricevendo il secondo no di giornata. Stavolta però di ...

