Inter | Dumfries e Skriniar intoccabili | un aiuto arriva dagli sponsor - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Beppe Marotta Milano, 27 luglio 2022 - L'lavora per mantenere la competitività della rosa. Uscito Ivan Perisic , la dirigenza nerazzurra ora sembrerebbe intenzionata a non perdere altri titolari ...

Questa richiesta non riguarda solo Skriniar ma anchecercato dal Chelsea. Come fare con le plusvalenze. Fino a qui il mercato dell'è stato all'insegna dei colpi, arrivati Lukaku, ...L'rischia di perdere davvero Skriniar . I contatti per il rinnovo ci sono stati, ma lo ... Senza dimenticare- piace ai Blues e al Manchester United - che può partire davanti a un'offerta ...Simone Inzaghi esce allo scoperto coi suoi dirigenti: loro due non devono lasciare l'Inter. Ma il club non può garantirgli nulla ...Il mercato è a caccia del difensore e dell’esterno ma l’Inter prova a resistere: Inzaghi chiede di tenere entrambi ...