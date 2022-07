Inter, adesso per Skriniar si aspetta la mossa decisiva del PSG (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo Sky e La Gazzetta dello Sport , l'incontro di Londra fra Busardò e Al - Khelaifi non verterà su Skriniar anche perché il PSG ha appena preso un difensore, ovvero Nordi Mukiele . Il suo arrivo ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo Sky e La Gazzetta dello Sport , l'incontro di Londra fra Busardò e Al - Khelaifi non verterà suanche perché il PSG ha appena preso un difensore, ovvero Nordi Mukiele . Il suo arrivo ...

tancredipalmeri : Ma questo incontro per Skriniar tra PSG e Inter c’è domani o no? Cerrrto che c’è. Sintonizzatevi adesso su SportI… - capuanogio : Facciamo un discorso tecnico, ignorando ogni valutazione economica: se l’#Inter tiene #Skriniar ha una squadra più… - maarcvaal0 : @M1sha13 @86_longo L’Inter pagherà solo 20 milioni per il parcheggio di 1 anno (se Roma e Dybala vorranno) per pren… - Luxgraph : Torino, adesso il jolly Seck non va più via - infoitsport : VIDEO – Pinamonti adesso si fa attendere: Inter e Salernitana già d’accordo -