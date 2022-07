Franco Gatti, perché lasciò I Ricchi e Poveri: “Persi mio figlio Alessio” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La scomparsa del figlio Alessio cambia la vita di Franco Gatti che decide di abbandonare I Ricchi e Poveri, il terzetto, composto anche da Angela Brambati ed Angelo Sotgiu. Alessio aveva un vizio, quello di bere molto e che, insieme agli stupefacenti ha creato un mix letale assunto dal giovane in un momento di debolezza. Il giovane viene trovato da una zia senza vita nella casa di Nervi, quartiere del Levante di Genova. Gli esami effettuati della Procura di Genova e dal medico legale confermano che la causa della morte del figlio di Gatti è stato un cocktail di eroina ed alcol, provocando un infarto. Franco Gatti prende una pausa di sette anni dallo storico gruppo, affrontando il dolore per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) La scomparsa delcambia la vita diche decide di abbandonare I, il terzetto, composto anche da Angela Brambati ed Angelo Sotgiu.aveva un vizio, quello di bere molto e che, insieme agli stupefacenti ha creato un mix letale assunto dal giovane in un momento di debolezza. Il giovane viene trovato da una zia senza vita nella casa di Nervi, quartiere del Levante di Genova. Gli esami effettuati della Procura di Genova e dal medico legale confermano che la causa della morte deldiè stato un cocktail di eroina ed alcol, provocando un infarto.prende una pausa di sette anni dallo storico gruppo, affrontando il dolore per la ...

