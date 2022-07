Fiorentina Lo Celso, i Viola non mollano: la strategia per l’argentino (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Fiorentina continua a pensare a Lo Celso per rinforzare la trequarti offensiva: la strategia dei Viola per l’argentino La Fiorentina continua a pensare a Lo Celso per rinforzare la trequarti offensiva: la strategia dei Viola per l’argentino. Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe essere la Conference l’ago della bilancia della trattativa. Troppo alte le richieste del Tottenham, ma in caso di passaggio del turno la Fiorentina potrebbe spingere per un prestito con diritto di riscatto legato ad eventuali bonus europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lacontinua a pensare a Loper rinforzare la trequarti offensiva: ladeiperLacontinua a pensare a Loper rinforzare la trequarti offensiva: ladeiper. Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe essere la Conference l’ago della bilancia della trattativa. Troppo alte le richieste del Tottenham, ma in caso di passaggio del turno lapotrebbe spingere per un prestito con diritto di riscatto legato ad eventuali bonus europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

