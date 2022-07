Elezioni 2022 | Letta | “Renzi? No veti nei confronti di nessuno”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Matteopuò far parte dell’alleanza guidata dal Pd? “L’ho già detto, noi non mettiamoneidi”. Cosi’ Enricoa margine della festa dell’Unità a San Miniato in provincia di Pisa. La discussione è basata su “tre criteri fondamentali”: “Costruiremo alleanze elettorali con chi porta valore aggiunto, chi arriva con spirito costruttivo e chi si approccia senza porre venti”, spiega il segretario del Pd. “L’elettorato è mobile, nel 2018 chi poteva prevedere che un movimento politico avrebbe preso il 33%?… Questo vuol dire che oggi la volatilità del voto è una regola, quindi noi abbiamo una grande determinazione, sapendo che il voto si deciderà nell’ultima settimana, negli ultimi sette giorni si decide il futuro del Paese”. Per quanto ...

ItaliaViva : Elezioni 2022, @matteorenzi: 'Obiettivo 5%, convinti di poterci arrivare' - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @Michele_Anzaldi: 'M5s, Lega e Fi hanno dato una mano alla Russia' - Sigfrido007 : RT @11Giuliano: Servo: Sant’Elena, muore all’improvviso consigliere di 56 anni.Candidato sindaco alle ultime elezioni, era portavoce di min… - LuciaLaVita1 : RT @P_Rava: L'angolo del buonumore Letta: “A tutti quelli che discutono dov'è la sinistra in Italia: la sinistra è il Partito Democratico.… -

... consapevole delle implicazioni politiche che questo potrebbe avere nell'anno delledi ... L'Italia è l'unico Paese fra quelli del G7 per il quale il Pil delviene rivisto al rialzo. Il ...Archiviato il quarto di secolo in cui alleci si alleava coi peggiori nemici pur di ... la tornata elettorale delinaugura l'era del veto. Di quel "no tu no!" della gitarella allo zoo ...«Oggi Berlusconi e Salvini hanno deciso di consegnarsi definitivamente nelle mani della Meloni». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine della ...1' di lettura 28/07/2022 - "Io di nuovo in Parlamento Non ho mai chiesto nulla" POLITICA (Roma). "Rispetto le scelte singole degli altri, andare dall'altra parte per quale motivazione L'elettorato n ...