Da Decaro (Bari) a Vecchi (Reggio Emilia) e Ricci (Pesaro): i sindaci del Pd non si candidano alle Politiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Bari è la mia città. E non posso tradirla. Perché con questa città ho un patto da onorare”. Antonio Decaro spegne così le voci che, in questi giorni, lo davano come possibile candidato con il Partito democratico alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre. “Nessun sindaco di grandi città si candiderà, perché significherebbe dimettersi entro domani e consegnare la città al commissario prefettizio, e nessun sindaco che ama la propria comunità lo farebbe. Però ci sono tanti sindaci di città sotto i 20mila abitanti ed anche ex sindaci pronti a candidarsi, mentre gli altri saranno in prima linea a dare il loro contributo ad una campagna che in molti territori si risolverà per pochi voti”. Ha spiegato all’Ansa Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) “è la mia città. E non posso tradirla. Perché con questa città ho un patto da onorare”. Antoniospegne così le voci che, in questi giorni, lo davano come possibile candidato con il Partito democraticoprossime elezionidel 25 settembre. “Nessun sindaco di grandi città si candiderà, perché significherebbe dimettersi entro domani e consegnare la città al commissario prefettizio, e nessun sindaco che ama la propria comunità lo farebbe. Però ci sono tantidi città sotto i 20mila abitanti ed anche expronti a candidarsi, mentre gli altri saranno in prima linea a dare il loro contributo ad una campagna che in molti territori si risolverà per pochi voti”. Ha spiegato all’Ansa Matteo, sindaco di, al ...

QuintoPotereV : ???#Movida fuori controllo a #Bari, Decaro: “In zone di pregio pianificazione delle attività” ?? - EmilianoElia72 : RT @SilvioMostacci: Caro Sindaco @Antonio_Decaro già la stimavo profondamente, ora la ammiro. Grazie per l'esempio quotidiano che trasmette… - SilvioMostacci : Caro Sindaco @Antonio_Decaro già la stimavo profondamente, ora la ammiro. Grazie per l'esempio quotidiano che trasm… - TgrRaiPuglia : 'Bari è la mia città e non posso tradirla' - cjmimun : Elezioni: sindaco Decaro non si candida, non posso tradire Bari -