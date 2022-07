Bonus Asilo Nido e Detrazione Irpef sono cumulabili? Ecco come funziona (Di mercoledì 27 luglio 2022) A differenza di come è accaduto per altre agevolazioni, il Bonus Asilo Nido non è stato rimpiazzato dall‘assegno unico universale. Tuttavia, i dubbi in merito non mancano. Uno dei quesiti che ricorre con maggior frequenza è se questa agevolazione sia cumulabile con la Detrazione Irpef. Leggi anche: Riforma Fiscale: cosa cambia per aliquote Irpef, Iva, Catasto e Cashback Che cos’è il Bonus Asilo Nido Il Bonus Asilo Nido è un’agevolazione che fornisce un concreto aiuto economico — dal valore massimo di 3mila euro — per sostenere le spese per la frequenza di asili Nido pubblici o privati, o ancora per garantire assistenza domiciliare in favore di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) A differenza diè accaduto per altre agevolazioni, ilnon è stato rimpiazzato dall‘assegno unico universale. Tuttavia, i dubbi in merito non mancano. Uno dei quesiti che ricorre con maggior frequenza è se questa agevolazione sia cumulabile con la. Leggi anche: Riforma Fiscale: cosa cambia per aliquote, Iva, Catasto e Cashback Che cos’è ilIlè un’agevolazione che fornisce un concreto aiuto economico — dal valore massimo di 3mila euro — per sostenere le spese per la frequenza di asilipubblici o privati, o ancora per garantire assistenza domiciliare in favore di ...

