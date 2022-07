Ajax, il dt Hamstra: «Preoccupati per Ihattaren, siamo in contatto» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gerry Hamstra, dt dell’Ajax, ha parlato così della situazione di Mohamed Ihattaren: ecco cosa ha dichiarato Il quotidiano olandese AD riporta le dichiarazioni di Gerry Hamstra, dt dell’Ajax, prima del match amichevole contro lo Shakthar Donetsk. Ha così parlato di Mohamed Ihattaren, assente da settimane con la squadra perché, si legge, considerato fuori forma. LE DICHIARAZIONI – «Lasciatemi essere chiaro che siamo tutti Preoccupati per Mo’. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club, siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose vadano di nuovo nella giusta direzione presto». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gerry, dt dell’, ha parlato così della situazione di Mohamed: ecco cosa ha dichiarato Il quotidiano olandese AD riporta le dichiarazioni di Gerry, dt dell’, prima del match amichevole contro lo Shakthar Donetsk. Ha così parlato di Mohamed, assente da settimane con la squadra perché, si legge, considerato fuori forma. LE DICHIARAZIONI – «Lasciatemi essere chiaro chetuttiper Mo’. Certo cheuna squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club,molto impegnati con Mo eindiretto con lui. Speriamo che le cose vadano di nuovo nella giusta direzione presto». L'articolo ...

