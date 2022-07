AEW/WWE: Vicino l’annuncio di un Premium Live Event di NXT nello stesso giorno di All Out (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo weekend di settembre sarà un periodo molto importante per i fan di Wrestling di tutto il mondo. Per sabato 3 settembre è in programma lo storico Evento Clash of The Castle ed il giorno seguente si terrà All Out 2022, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario della AEW ma non è finita qui dato che a questa maratona di Wrestling potrebbe aggiungersi anche NXT. NXT torna in concorrenza con la AEW? Secondo Brandon Thurston di Wrestlenomics, la WWE sarebbe intenzionata a piazzare il prossimo Premium Live Event di NXT proprio nel giorno di All Out 2022. Non sarebbe una novità in quanto la WWE è solita mettere in scena i grandi Eventi di NXT in concomitanza dei maggiori Premium Live Event del ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il primo weekend di settembre sarà un periodo molto importante per i fan di Wrestling di tutto il mondo. Per sabato 3 settembre è in programma lo storicoo Clash of The Castle ed ilseguente si terrà All Out 2022, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario della AEW ma non è finita qui dato che a questa maratona di Wrestling potrebbe aggiungersi anche NXT. NXT torna in concorrenza con la AEW? Secondo Brandon Thurston di Wrestlenomics, la WWE sarebbe intenzionata a piazzare il prossimodi NXT proprio neldi All Out 2022. Non sarebbe una novità in quanto la WWE è solita mettere in scena i grandii di NXT in concomitanza dei maggioridel ...

