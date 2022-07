Svelato il volto Liberato | chi è Gennaro Nocerino

(Di martedì 26 luglio 2022)di nome e, adesso, anche di fatto. La sua identità ha sempre suscitato un certo effetto nei fan del popolare e misterioso (non più) artista napoletano, che si è esibito proprio di recente in un live a sorpresa a Procida. Già, perché dopo anni dalla nascita del progetto artistico, sembra finalmente essere svelata l’identità del cantante. Diverse sono state le voci e le teorie – tutte smentite – sulla possibile identità dal cantante che si sono moltiplicate in questi anni: da Emanuele Cerullo a Calcutta, passando per Livio Cori. Adesso, però, sembrano esserci indizi evidenti su chi è l’artista che si nasconde dietro la figura del rapper misterioso. Svelata l’identità: chi si nasconde dietroSarebbe...

nicola868572172 : @ChiaraT4U @mwaliasmw @BarbaraRaval Viviamo in una società di opportunisti,vigliacchi,menefreghisti,gli ultimi due… - toolsonfire3 : Finalmente svelato il volto del famoso stratega Ferrari. #Leclerc #FrenchGP #Sainz #essereFerrari - infoitcultura : Nicolas Vaporidis/ Svelato il volto di Ali, la ragazza del vincitore dell'Isola dei Famosi - egospotami : @iannetts70 @mbx1900 Ha svelato il suo vero volto - peanats06 : RT @UmbertoNew: Ringrazio Draghi! Ci ha svelato il vero volto della #sinistra e del #pd: Quella col #rolex nel manifestare a suo favore (qu… -

Il Sussidiario.net

Ora non c'è più nessun segreto, perché finalmente è statoil nome del famoso cantante ... Dopo anni di ricerche, esce allo scoperto ilche è rimasto sempre nascosto da un cappuccio. ...Sono impegnato in diversi lavori cinematografici e seriali e a settembre " ha" esce il mio ... che presta ila Fortebraccio. Nicolas Vaporidis/ Svelato il volto di Ali, la ragazza del vincitore dell'Isola dei Famosi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Chi è Liberato Il rapper si toglie il suo iconico cappuccio e sembra avere un volto. Si tratterebbe del producer napoletano Gennaro Nocerino, conosciuto nel ...