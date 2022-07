“Sei davvero incantevole” Giorgia Rossi, la scollatura infiamma gli animi: si vede la parte più bella – FOTO (Di martedì 26 luglio 2022) Giorgia Rossi ha estasiato suoi fans su Instagram condividendo un’immagine da mozzafiato: la giornalista sfodera una scollatura disarmante. Giorgia Rossi è una delle giornaliste più brave e talentuose dell’intero panorama italiano: la romana, nel corso della scorsa estate, decise di passare a Dazn. La piattaforma di streaming online ha acquistato i diritti in esclusiva del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 26 luglio 2022)ha estasiato suoi fans su Instagram condividendo un’immagine da mozzafiato: la giornalista sfodera unadisarmante.è una delle giornaliste più brave e talentuose dell’intero panorama italiano: la romana, nel corso della scorsa estate, decise di passare a Dazn. La piattaforma di streaming online ha acquistato i diritti in esclusiva del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lelecottero : RT @ZebraSvogliata: Se sei stanco delle promesse non mantenute come “ti contagi, ti ammali, muori”, #votamattonista e muori davvero - S4ra_7 : RT @ollycaly: per tutte le volte che ti sei sentito solo, non lo sei mai stato davvero. abbiamo pianto con te quel giorno e siamo pront* a… - _desiidonarini : RT @ollycaly: per tutte le volte che ti sei sentito solo, non lo sei mai stato davvero. abbiamo pianto con te quel giorno e siamo pront* a… - sononoema : sei davvero cattivo come credi, non apprezzi un cazzo - pastaaltonnoo : RT @ollycaly: per tutte le volte che ti sei sentito solo, non lo sei mai stato davvero. abbiamo pianto con te quel giorno e siamo pront* a… -