Salvini | “Azzerare l’Iva su pane | pasta | latte | frutta e verdura”

(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – “Proposta della Lega:su. I soldi ci sono, manca la volontà di farlo. Noi insistiamo da mesi, speriamo che i signori del No la smettano”. E’ quanto afferma, sul suo canale Telegram, il segretario della Lega Matteo. Poi attacca il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, secondo il quale “Il fascismo è alle porte dell’Italia”: “Ma bastaaaaa! Teniamoci ben stretta la nostra Libertà e la nostra Democrazia e offriamo agli Italiani idee e soluzioni, non insulti. Il 25 settembre, con la Lega, tornano sicurezza, coraggio e lavoro”, conclude il leader del Carroccio. L'articolo L'Opinionista.

