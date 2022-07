Rabiot Juventus, l’infortunio di Pogba cambia tutto: sarà lui il sostituto (Di martedì 26 luglio 2022) l’infortunio di Pogba cambia i piani della Juventus e di Rabiot per il futuro. sarà lui infatti il sostituto del francese Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Paul Pogba cambia anche i piani in uscita della Juventus. Se fino a ieri Adrien Rabiot sembrava infatti sulla strada dell’addio, ora l’ex PSG appare sicuramente più vicino a restare in bianconero. Il 27enne viene considerato il sostituto naturale del Polpo e, visto lo stop dell’ex United, sembra ora destinato a rimanere anche con un contratto in scadenza tra poco meno di un anno. LEGGI TUTTE LE NOTIZIA SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)dii piani dellae diper il futuro.lui infatti ildel francese Come riportato da La Gazzetta dello Sport,di Paulanche i piani in uscita della. Se fino a ieri Adriensembrava infatti sulla strada dell’addio, ora l’ex PSG appare sicuramente più vicino a restare in bianconero. Il 27enne viene considerato ilnaturale del Polpo e, visto lo stop dell’ex United, sembra ora destinato a rimanere anche con un contratto in scadenza tra poco meno di un anno. LEGGI TUTTE LE NOTIZIA SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

