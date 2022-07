Francesco Totti, l’indiscrezione bomba che spiazza i fan: “Vive ufficialmente con Noemi” (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo quanto riportato nelle ultime indiscrezioni, Francesco Totti ormai vivrebbe ufficialmente con Noemi Bocchi. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad occupare le cronache dei giornali, anche in riferimento alla nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. Nel frattempo Ilary Blasi, incassata la rottura, ha deciso di riprendere in mano la sua vita. Appena rientrata dalla vacanza in Tanzania, la showgirl si è recata a Sabaudia per passare una giornata in spiaggia. La casa di Sabaudia è proprio quella dove Ilary è stata per anni assieme al suo ormai ex Francesco e ai loro figli, Chanel, Cristian e Isabel. La dimora si trova a non poca distanza dalla villa del Torrino dove i due hanno vissuto questi ultimi mesi da separati in ... Leggi su kronic (Di martedì 26 luglio 2022) Secondo quanto riportato nelle ultime indiscrezioni,ormai vivrebbeconBocchi. La separazione trae Ilary Blasi continua ad occupare le cronache dei giornali, anche in riferimento alla nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. Nel frattempo Ilary Blasi, incassata la rottura, ha deciso di riprendere in mano la sua vita. Appena rientrata dalla vacanza in Tanzania, la showgirl si è recata a Sabaudia per passare una giornata in spiaggia. La casa di Sabaudia è proprio quella dove Ilary è stata per anni assieme al suo ormai exe ai loro figli, Chanel, Cristian e Isabel. La dimora si trova a non poca distanza dalla villa del Torrino dove i due hanno vissuto questi ultimi mesi da separati in ...

