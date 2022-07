(Di martedì 26 luglio 2022) L’11 luglio l’annuncio: la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e. Una comunicazione ufficiale affidata all’agenzia Ansa, quattro mesi dopo la notizia pubblicata da Dagospia. Erano seguite una pioggia di smentite alle voci di una relazione tra il Pupone e. In questa calda estate il gossip nostrano ruota tutto attorno all’ex coppia, con la conduttrice volata in Tanzania con i tre figli subito dopo l’annuncio. Blasi ha fatto ritorno in Italia, a Sabaudia per la prima volta senza il capitano giallorosso, ma secondo i rumors le novità più importanti riguarderebbero proprio. “via dicon, la sua nuova compagna“, fa sapere la ...

heluvstella : RT @WholeLottaZero: @mxddyisdead francesco totti - FQMagazineit : “Francesco Totti è andato via da casa, vive ufficialmente con Noemi Bocchi” - zazoomblog : “Ma tornano insieme?”. Francesco Totti e Ilary Blasi gli attenti fan della coppia hanno notato - #tornano #insieme… - zazoomblog : Francesco Totti candidato alle elezioni politiche? Il partito che ci sta pensando - #Francesco #Totti #candidato… - GLMormile3 : @eddajesu Pare che forse pero’ potrai scrivere Francesco Totti…?? -

Di, invece, si erano un po' perse le tracce, fino alla notizia bomba lanciata da Repubblica, che a sua volta l'ha ripresa dalla pagina Instagram thepipol_gossip: 'Ilary Blasi, tornata ...Ultimo ma non per importanza è quello secondo cuistarebbe convivendo con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. A far sperare però ci sarebbe un'indiscrezione proveniente dai fan che hanno ...Chi lo avrebbe mai detto che il potere dello chemisier avrebbe conquistato anche il cuore di Jennifer Lopez Non ce ne vogliano Ilary Blasi e Francesco Totti, ma l’affaire di cuore più chiacchierato d ...Francesco Totti è al centro della cronaca per la fine della storia con Ilary Blasi: la carriera e quel terribile infortunio. Cosa è accaduto.